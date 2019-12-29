شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة مجوهرات النجوم تتخلى عن مهنتها من أجل الفاكهة والخضار .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الصعب أن يتخلى الانسان عن المجد والشهرة، لا سيما إذا كان متميزا فى مجاله، يحظى بشهرة ونجاحا كبيرا، وهو ما حدث بالضبط مع لوسى ستارت، أشهر مصممة مجوهرات للنجمات مثل ريهانا وليدى جاجا وكايلى وجنيفر هدسون وشيريل.

لوسى تخت عن مهنتها كمصممة مشهورة للمجهورها، لتعمل حاليا "بستانية" حيث تقوم بزراعة الفاكهة والخضروات.

لوسى قررت أن تترك "كماشتها" التى كانت سببا فى أن يرتدى النجمات أبرز المجوهرات، حتى أنها ظهرت فى أكثر من مناسبة على أغلفة المجلات بما فى ذلك فوج وإيلى.



لوسى

السبب الأول لما فعلته لوسى بتخليها عن المجهورهات قبل عدة شهور، هو الضغوط التى كانت تتعرض لها في مهنتها.

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وبحسب موقع "ديلى ميل"، فإن لوسي تعانى من متلازمة "التعب المزمن"، وهى تزرع الآن، مجموعة من الفواكه الغريبة والخضروات، وهى أكثر سعادة وصحة من أى وقت مضى، وقالت على نحو مدهش، إن صناعة "البستنة" هة أكثر ربحية من عالم الموضة.



لوسى مع الخضروات

وقال لوسي، التى يعيش الآن في شرق بيرجولت، سوفولك: "كنت أعيش وقتًا عصيبًا في بداية عام 2018 والتفت إلى الحدائق كإلهاء .. أعتقد أن البستنة عبارة عن تقوية مزاجية كبيرة ولها فوائد جسدية أيضًا، والتى تساعد فى الواقع فى متلازمة التعب المزمن"



لوسى ستارت



مجوهرات لوسى

وتابعت "اعتدت على إبقاء الأواني على عتبات النوافذ فى جميع أنحاء منزل الطالب أى مساحة يمكن أن أجدها سأزرع فيها الطعام"

بعد تخرجها بدرجة علمية فى الخشب والمعادن والخزف، دخلت لوسى مباشرة في تصميم المجوهرات الراقية في لندن، بعد أن تم عرض أعمالها فى نافذة متجر ماثيو ويليامسون