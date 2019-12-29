شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ظافر عابدين يوجه رسالة لجمهوره بخصوص "عروس بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان التونسى ظافر عابدين، رسالة إلى جمهوره ومتابعى مسلسل، "عروس بيروت"، مشيرا فى رسالته، أنهم سبب النجاح الكبير الذى لاقاه المسلسل، كما قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ورأس السنة الميلادية.

وقال ظافر فى فيديو عبر حسابه الرسمى بفيس بوك، :"شكرا شكرا لكل الناس اللى تابعت مسلسل عروس بيروت، لمدة 4 شهور، دعمكم مهم جدا لينا، ومن غير دعمكم وتشجيعكم، المسلسل مكنش نجح بالطريقة اللى نجح بيها، وبستغل الفرصة أشكر أصدقائى وزملائى، وأقولكم كل عام وأنتم بخير، عام سعيد، ونشوفكم فى السنة الجديدة بأعمال أخرى".

بعد النجاح الذى حققه مسلسل "عروس بيروت"، يستعد النجم ظافر العابدين لتصوير الجزء الثانى من المسلسل نهاية شهر يناير المقبل بعد انتهائه من تصوير مشاهده فى فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ومنى زكى للمخرج أحمد نادر جلال.

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مسلسل "عروس بيروت" تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وشارك في بطولته، بجانب ظافر العابدين، عدد من نجوم الفن منهم، شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، وجاد أبوعلى، ومرام على، ومارى تيريز معلوف، ورانيا سلوان، ونور على، وعلاء علاء الدين، وأيمن عبدالسلام، وفايق عرقسوسى، ولينا حوارنة، وسامى أبوحمدان، جينيفر عازار، وفادى إبراهيم.



ظافر عابدين



ظافر

وينشغل العابدين حالياً بتصوير فيلم "العنكبوت" مع أحمد السقا والذى يخوض به ثانى تجاربه فى السينما المصرية بعد فيلم "أبو شنب" مع النجمة ياسمين عبد العزيز والذى تم عرضه فى عام 2016، ويشارك فى بطولة "العنكبوت" يسرا اللوزى، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب وشيماء سيف وتأليف محمد ناير.