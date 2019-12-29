هل أجرى ماجد المهندس عملية تجميل جديدة؟

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أثار الفنان ماجد المهندس الجدل، بعد انتشار صور الحفل الذي أحياه أول من أمس في ليلة ياسر بو علي.
فقد تساءل كثيرون عن السبب الذي دفع المهندس إلى التخفيف من كثافة حاجبيه الأمر الذي غير ملامح وجهه وتساءل البعض هل الحاجبان وراء هذا التغيير، أم أن الفنان خضع لعملية تجميل جديدة؟
وسبق للفنان ماجد المهندس أن أثار الجدل ايضاً قبل عدة أشهر، بعد خضوعه لعملية جراحية تجميل في الانف.
يذكر أت ماجد المهندس شارك مع مجموعة من الفنانين أبرزهم رابح صقر وأنغام ونوال الكويتية وراشد الماجد، في حفل ليلة الملحن ياسر بوعلي التي أقيمت على مسرح محمد عبده - البوليفارد في الرياض.
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