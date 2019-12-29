لقاء سويدان ترند على تويتر بعد اعتزالها الفن لهذا السبب

فاجأت الفنانة لقاء سويدان جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور أعلنت من خلاله اعتزالها التمثيل والغناء كاملاً؛ مما تسبب في تصدرها قائمة الأكثر رواجاً على تويتر؛ حيث قالت لقاء في منشور رسمي لها: «بعد فترة طويلة من عدم القدرة على مسايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا أتأرجح ما بين مبادئي وما أؤمن به، وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة».

اقرئي ايضا : صديقة نجوى كرم تهديها كتاب: السيدة مريم في القرآن الكريم شاهدوا ردة فعل الفنانة

وأضافت: «المهنة أصبحت عبئاً نفسياً وعصبياً على الفنان الذي يحترم فنه وذاته؛ لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائياً من الآن، وقراري لا رجعة فيه، بإذن الله».

وأنهت: «لا أعاني من الاكتئاب ولا يأس، وهذا القرار ليس انفعالياً، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه».

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان، كان آخر أعمالها مسلسل: عائلة الحاج نعمان، الذي عرض خلال الفترة الماضية على إحدى الفضائيات العربية، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم: صلاح عبدالله، وتيم حسن، ومي كساب، وأحمد بدير، وسهر الصايغ، وهبة مجدي، وصفاء الطوخي، ومنال سلامة، وشريف خيرالله، ومن إخراج أحمد شفيق، وتأليف مجدي صابر، ومن إنتاج صادق الصباح.

اقرئي ايضا : مجدي الحسيني في العناية المركزة

يشار إلى أن الفنانة لقاء سويدان قد أثارت ضجة كبيرة خلال الفترات الماضية، بعد أن ظهرت في أحد التكريمات ولفتت انتباه الكثيرين بانخفاض وزنها بشكل كبير.