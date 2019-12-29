أول ظهور لاحمد داش بعد نجاته من حادث سير مروع

شارك الفنان الشاب أحمد داش جمهوره ومحبيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهر من خلالها في أحد الأماكن العامة، وعلق عليها قائلاً: «هالو»، ويعتبر هذا هو الظهور الأول للفنان أحمد داش، بعد أن تعرض لحادث سير خلال الأيام الماضية وتهشمت سيارته بالكامل.

وحرص عدد كبير من محبي ومتابعي أحمد داش، على التفاعل مع صورته، وكانت أغلب التعليقات التي تلقاها حول حالته الصحية، وأن جمهوره اطمأن عليه بشكل كبير.

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وكانت والدة الفنان أحمد داش خلال الأيام الماضية، قد قامت بنشر صورة سيارة مهشمة وهي سيارة نجلها، بعد أن تعرض لحادث سير على أحد الطرق السريعة، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله، اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، أحمد ابني عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد»، وتلقت الكثير من التعليقات التي كانت تريد الاطمئنان على نجلها.

وأعلن المخرج محد سامي منذ عدة أيام، تعاقده مع الفنان أحمد داش، على بطولة مسلسل البرنس، الذي سيقوم ببطولته الفنان محمد رمضان خلال الموسم الرمضاني المقبل، والذي سيشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم: إدوارد، وأحمد زاهر، وروجينا، وشارك البطولة النسائية الفنانة غادة عادل.

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وقد استطاع الفنان الشاب أحمد داش إثبات موهبته الكبيرة خلال الفترة الماضية، بعد أن قدم مجموعة من الأعمال الفنية المميزة، سواء التليفزيونية أو السينمائية؛ حيث كان آخر أعماله فيلم: كازابلانكا، مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي.