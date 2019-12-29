مدحت العدل: محمد فؤاد يفتقد الطموح وعمرو دياب أيقونة نجاحي «فيديو»

حل المؤلف مدحت العدل ضيفاً على برنامج «90 دقيقة»، من تقديم محمد الباز، ويعرض عبر قناة «المحور»، وتحدث عن ذكرياته مع الفنانين وأهم أعماله.

طلب الباز من مدحت العدل، أن يصف أبطال أعماله بجملة واحدة، وفضل العدل أن يبدأ بالفنان عمرو دياب، وقال عنه إنه مشواره وأحلامه ونجاحه وأيقونة حظه.

فيما قال عن محمد فؤاد، إنه روح الحارة المصرية، لكنه يفتقد الطموح وحب نفسه لأن يصبح رقم 1، أما محمد هنيدي، يرى أنه أخف دم في مصر، ووصف أحمد السقا أنه أحمد رمزي الذي تحول إلى جاكي شان.

وقال مدحت العدل عن خالد النبوي، إنه عبقري وغول تمثيل، لكن حظه قليل، يستحق أكثر مما هو فيه الآن.

أما عن النجمات، قال عن منة شلبي، أنها وقت التحضير لمسلسل «حارة اليهود» كان بينهما معارك لأنها لم تكن مدركة أن الدور بهذه الصعوبة، فيما وصف نيللي كرم أنها «ملبوسة» وفنانة قوية.



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