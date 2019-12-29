مجدي الحسيني في العناية المركزة

شارك المخرج حسام الحسيني نجل الموسيقار الكبير مجدي الحسيني والفنانة نهال عنبر، جمهوره ومحبيه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة كشف من خلالها تعرض والده الموسيقار الكبير لوعكة صحية شديدة ألمت به خلال الأيام الماضية، وأجرى بسببها عملية جراحية، ونقل بعدها للعناية المركزة.

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وعلق حسام الحسيني على الصورة وقال: «دخل والدي الفنان مجدي الحسيني غرفة العمليات في أمريكا، وتحديداً في ولاية لوس أنجلوس لإجراء عملية تعد من العمليات الخطيرة، تمت بنجاح، الحمد لله، ولكن يجب أن يكون تحت العناية المركزة والمتابعة الطبية».

وأضاف: «حمدلله على السلامة يا حبيبي، ربنا يقومك بالسلامة».

يشار إلى أن الموسيقار مجدي الحسيني، هو أحد أهم الموسيقيين العرب، وظل عازفاً في فرقة عبدالحليم حافظ حتى وفاة العندليب، وعزف بفرقة أم كلثوم وهو لم يكمل عامه الـ20، وعزف أيضاً مع المطرب فريد الأطرش، والموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، وأسس فرقة أطلق عليها: توست شو، وحصل على العديد من الجوائز أهمها من المهرجان الدولي للإعلاميين والمصريين، كأحسن موسيقى تصويرية عن مسلسل أميرة الحب والحرب، الذي جسد حياة الفنانة الراحلة أسمهان.

وتزوج مجدي الحسيني من الفنانة نهال عنبر، وأنجب منها المطرب والمخرج حسام الحسيني، الذي انشغل طوال الفترات الماضية بإخراج مجموعة من الكليبات للفنان محمد رمضان.

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