صديقة نجوى كرم تهديها كتاب ديني وهذه كانت ردة فعلها

هدية لنجوى كرم، من صديقة تعتز بها

شاركت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة كشفت من خلالها عن تلقيها هدية من إحدى صديقاتها، عبارة عن كتاب بعنوان: «السيدة مريم في القرآن الكريم».

وعلقت نجوى كرم على الصورة التي نشرتها، وقالت: «كتير حبيت الكلمة، إنو العيد مانو ورود وشوكولاتة، ينعاد عليكي بخير هنادي»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها الذين حرصوا على تهنئتها بهذه الهدية.

يشار إلى أن الفنانة نجوى كرم تستعد خلال الفترة الحالية لإحياء حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بإمارة رأس الخيمة الإماراتية، كما تقوم حالياً بسماع عدد من الأغاني التي ستطرحها بالأسواق خلال الفترة المقبلة.

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نجوى كرم تحضر لألبومها الجديد

وانشغلت خلال الفترات الماضية في سماع عدد من الألحان والكلمات التي يجب أن تستقر على أحدها مطلع العام المقبل؛ للبدء في تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني.

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على ناحية أخرى تستعد خلال الأسابيع المقبلة، الفنانة نجوى كرم للتحضير لبرنامجها: أراب جوت تالنت، الذي تشارك به بجانب الإعلامي علي الجابر، والفنان أحمد حلمي، ويقدم من خلاله كل عام مجموعة من المواهب المتميزة في كافة المجالات.

ورفضت الفنانة نجوى كرم خلال الفترة الماضية عدة عروض تمثيلية، وأكدت أنها تفضل أن تضع كافة تركيزها في الغناء فقط.