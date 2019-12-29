بعد غياب 35 عاماً.. عزيزة جلال تكشف رد فعل الجمهور على حفلها بالسعودية «فيديو»

قالت الفنانة عزيزة جلال: إن حب الجمهور لها كان الدافع الأساسي وراء عودتها للساحة الفنية مرة أخرى، وأن غيابها لأكثر من 35 عاماً عن الفن، كان بسبب أسرتها وتربية أطفالها.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع على فضائية «dmc»، أن الفن هو إرث ورثته، وأنه أصبح جزءاً من ذاكرتها.

وعن حفلها الأخير والذي أحيته بمهرجان «شتاء طنطورة» السعودي، أكدت أن رد فعل الجمهور كان غير متوقع بالنسبة لها؛ موضحة: «أتوجه بالشكر إلى كل من شجعني ودعمني وكل من انتقدني أيضاً».

وأكدت أنها كانت محظوظة في بداية مشوارها الفني؛ لعملها مع عدد كبير من عمالقة الأغنية العربية، سواء كانوا كتاباً أو ملحنين أو غيرهم؛ مؤكدة أنها تعلمت الغناء والسمع من كبار الملحنين والمطربين.

وكانت الفنانة المغربية عزيزة جلال، قد أحيت حفلاً فنياً بمهرجان «شتاء طنطورة» السعودي، على مسرح «مرايا» بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية، ووجهت رسالة قوية ومؤثرة للشباب؛ قائلة: «غنيت الأغاني التي أقدمها الليلة وعمري كان 20 سنة، ورجعت لأغنيها مجدداً بعد غياب سنوات.. اللي في جيلي هيستمتعوا بالكلام الحلو».

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