هل يتعرض محمد سعد لهجوم بسبب تصريحاته عن الشيخ الشعراوي؟

محمد سعد: حسن حسني شخصية نادرة

يبدو أن الساعات المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً بعد تصريحات الفنان محمد سعد عن الفنان حسن حسني، في تكريم مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

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حيث خرج الفنان محمد سعد وتحدث عن الفنان حسن حسني، وقال عنه، إنه يشبه الشيخ الشعراوي، في أنه شخصية نادرة تأتي مرة واحدة في كل 100عام، وأكد أنه كان في قمة المتعة عندما عمل معه في كافة الأعمال السينمائية التي جمعت بينهما.

وأضاف، أنه فخور بسبب تواجده في هذا الحفل لتكريم الفنان حسن حسني، وأكد أنه يعتبر أباه، ودائماً ما يفتخر بذلك ويؤكد له دائما أنه أبوه، في كل مقابلة بينهما.

وحرص محمد سعد، على توجيه التحية للفنان أشرف زكي، على مجهوده الكبير لتكريم الفنان حسن حسني، وخروج هذا المهرجان بشكل مميز.

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محمد سعد: «مشهد الكامنجا في اللمبي، أفضل مشاهدي مع حسن حسني»

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وكشف محمد سعد عن أفضل مشهد جمع بينه وبين الفنان حسن حسني، وقال إن مشهد الكامنجا في فيلم اللمبي كان من أفضل المشاهد الكوميدية التي جمعت بينهما طوال مشواره، وأنه خلال تصوير هذا المشهد، قاموا بإعادته عدة مرات بسبب حالة الضحك التي كانت تسيطر عليهم.

يشار إلى أن أسما شريف منير، قد تعرضت لأزمة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن وصفت آراء الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمتطرفة، وبعدها انهالت عليها الكثير من التعليقات التي انتقدتها بشدة.