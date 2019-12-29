تامر حسني يوضح حقيقة الخلاف مع علي ربيع

حلّ الفنان تامر حسني ضيفاً على برنامج «عرب وود»، الذي يذاع عبر قناة روتانا سينما، وتحدث تامر عن فيلمه الجديد «الفلوس» الذي طرح بدور العرض خلال الساعات الماضية.

وكشف تامر حسني عن سبب حذف مشاهد الفنان علي ربيع والفنانة ويزو بالعمل الذي شاركا به كضيفيْ شرف، وقال تامر حسني إن المشاهد تم حذفها بعد مشاهدة مونتاج العمل، ووجدنا أنه من الممكن أن يتم الاستفادة من هذه المشاهد في عمل سينمائي آخر؛ لأن المشاهد تستحق أن يتم تقديمها في مساحة أكبر من المساحة المتاحة لهما.



بدء عرض فيلم «الفلوس» منذ أيام

وأشار إلى أن هناك عدداً من نجوم الفن ظهروا كضيوف شرف، من بينهم أحمد السقا، ومي عز الدين، واستطاعا أن يقدما بالفعل مشاهد مؤثرة تماماً في أحداث الفيلم، وتمنى تامر حسني أن يحقق الفيلم نجاحاً كبيراً للغاية.

يشار إلى أن فيلم «الفلوس» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، وهم: زينة، خالد الصاوي، محمد سلام، وعائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق، وكان من المقرر أن يكون هذا العمل هو الأخير للفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا قبل البدء في تصوير مشاهده بالعمل، بعد أن وقع عليه، وتم الاستعانة بأحد نجوم الفن بلبنان لتجسيد الدور.

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من ناحية أخرى، بدأ الفنان تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد «مش أنا» الذي يشارك في بطولته الفنانة حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، وغيرهم من نجوم الفن.

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