لميس الحديدي تعيد «أبلة فاهيتا» للشاشة بعد غياب طويل

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي الدمية الشهيرة «أبلة فاهيتا» في حلقة من حلقات برنامج «القاهرة الآن» على قناة «العربية الحدث» قريباً، ومن المقرر أن تشهد الحلقة حديثاً كوميدياً للأبلة صاحبة البرنامج الساخر الشهير «في الدوبلكس». اقرئي ايضا : بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تعلن عودتها للسوشيال ميديا بعد انقطاع 3 أشهر وأعلنت الصفحة الرسمية لبرنامج «القاهرة الآن» على «فيس بوك» عن الحلقة التي ستُعرض قريباً. Advertisements اقرئي ايضا : تامر حسني يوضح حقيقة الخلاف مع علي ربيع برنامج «القاهرة الآن» تقدمه الإعلامية الكبيرة لميس الحديدي يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع على قناة «العربية الحدث» لمدة ساعتين، والساعة الثانية تبث عبر منصات البرنامج على السوشيال ميديا، في أسلوب مبتكر لأول مرة على الشاشات العربية.

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