بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تعلن عودتها للسوشيال ميديا بعد انقطاع 3 أشهر

بعد أن أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر أكتوبر الماضي، بسبب المضايقات التي تعرضت لها، عقب حديثها عن دعم ضحايا حرائق لبنان، بالفعل نفذت شيرين كلامها، وأغلقت جميع حساباتها الرسمية بمواقع «فيس بوك وتويتر وإنستجرام».. تحدثت شيرين عن موعد عودتها للسوشيال ميديا مرة أخرى، خلال حوارها ببرنامج «عرب وود»، موضحة أنها ستعود بالتأكيد، لأنه يبدو أن حال الناس لن يتغير، ولا مجال سوى استيعابه.

وتابعت: «هو شكل الناس حالها مش هيتعدل، فأنا كده كده هرجعهم، فعلاً إحنا بقينا معرضين اليومين دول لكمّ هائل من التعليقات، ربنا يكون في عوننا إننا نقدر نستوعبها».

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب قد أحيت الأسبوع الماضي حفلاً غنائياً ضخماً بقاعة المنارة للمؤتمرات بمنطقة التجمع الخامس، وحقق الحفل نجاحاً كبيراً، وحضوراً جماهيرياً ضخماً.

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