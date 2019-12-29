هكذا تحدثت هنادي مهنا عن علاقتها باحمد خالد صالح

احتفلت الفنانة هنادي مهنا بخطوبتها من الفنان أحمد خالد صالح، حيث أعلن الموسيقار الكبير هاني مهنا عن خطوبة ابنته في برنامج «et بالعربي»، وأوضح أن الحفل سيقتصر على أقاربهم وأصدقائهم فقط.
وكان خبر خطوبة الفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا أثار ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد الكثيرون أن ما يتردد مجرد شائعات ليس أكثر.
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جمهور هنادي مهنا يستعيد كلامها عن أحمد خالد صالح
واستعاد الكثيرون من متابعي هنادي مهنا منشورها، الذي تحدثت فيه عن أحمد خالد صالح، بعد أن حصلت على جائزة أفضل فنانة صاعدة، وحصل أحمد خالد صالح على لقب أفضل فنان صاعد، في مهرجان نايل دراما، وقالت هنادي مهنا في منشور لها عن أحمد خالد صالح: «مصدر دعمي الأول، الذي أعطاني الأمل حين كنت يائسة، أشكرك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى أن ننجح دائماً معاً».
يشار إلى أن الفنانة هنادي مهنا قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «حكايتي» مع الفنانة ياسمين صبري، ونهال عنبر، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وأحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، كما شاركت في بطولة مسلسل «زلزال» مع الفنان محمد رمضان وحلا شيحة، وغيرهما الكثيرون من نجوم الدراما.
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وتنتظر هنادي طرح فيلمها الجديد «بنات ثانوي» خلال الفترة المقبلة.
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