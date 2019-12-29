بعد طرحه بساعات.. هاشتاق «الفلوس فيلم فاشل» يتصدر «تويتر»

لم يتوقع أي شخص أن الفنان تامر حسني سيواجه فيلمه الجديد «الفلوس» هذا المصير في أول أيام طرحه بدور العرض، حيث تصدر هاشتاق «فيلم الفلوس فاشل» عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».
وأثار هذا الهاشتاق تساؤلات الكثيرين من محبي تامر حسني ومتابعي أعماله الفنية، وتوقع الكثيرون إما أن يكون هذا الهاشتاق مجرد فكرة من صناع الفيلم لتسويقه بشكل جديد، أو مؤامرة من قبل بعض الأشخاص المتربصين بتامر حسني طوال الفترات الماضية، وظهرت أسماء عمرو دياب ومحمد رمضان؛ بسبب حرب الإيرادات التي اشتعلت بين تامر حسني ومحمد رمضان في أعمالهما الفنية التي عرضت مؤخراً «البدلة» و«الديزل».
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حلا شيحة تعود للسينما مع تامر حسني
يشار إلى أن فيلم «الفلوس» يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم عائشة بن أحمد، زينة، خالد الصاوي محمد سلام، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن، ومن إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبدالمعطي.
من ناحية أخرى، ينشغل الفنان تامر حسني حالياً بتصوير فيلمه الجديد «مش أنا»، والذي تعود من خلاله الفنان حلا شيحة لشاشة السينما مجدداً بعد غياب اقترب من 13 عاماً عن شاشة السينما، ويشارك في بطولة فيلم «مش أنا» كل من سوسن بدر، وماجد الكدواني، وغيرهما من نجوم الفن، ومن إخراج سارة توفيق.
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