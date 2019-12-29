هاني شاكر يعود إلى التمثيل في عام 2020

متابعة بتجـــــــــرد: يستعد الفنان المصري هاني شاكر للعودة من جديد إلى مجال التمثيل بعد غياب سنوات طويلة، وذلك من خلال عمل درامي سيتم عرضه في عام 2020.
وكشف “شاكر” في تصريحات له، عن أنه سيختار بين نصين دراميين لمسلسلين، أحدهما من تأليف أيمن سلامة مطروح عليه منذ أكثر من عام، والآخر من إنتاج منتج غير مصري.
وعن طبيعة العملين، فقال هاني أن دوره في المسلسلين هو دور رجل أعمال وليس له علاقة بالغناء وأن الغناء في المسلسل سيكون مبني على الأحداث.
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