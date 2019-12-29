بسبب السخرية.. حذف فيلم "كاتس" من قائمة ترشيحات الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لاقى فيلم الدراما الموسيقية Cats "قطط" ردود فعل سلبية من النقاد، منذ طرحه في دور العرض العالمية قبل أسبوع، وبات من الواضح أن شركة يونيفرسال المُنتجة استسلمت تمامًا لاستحالة فوز الفيلم في سباق الأوسكار المقبل.

ووفقًا لموقع "فارايتي" الأمريكي، قامت شركة يونيفرسال بسحب الفيلم من ترشيحات حفل جوائز أوسكار عام 2020، بحيث لم يعد بإمكان لجنة تحكيم سباق المقبل مشاهدة الفيلم للحكم عليه تمهيدًا لمنافسته في المسابقة الرسمية.

بالنظر إلى السخرية القاسية التي لاقاها الفيلم فور طرحه، أصبح من غير المحتمل أن يتم النظر إليه بجدية في سباق الأوسكار، فضلًا عن عدم فوزه بأي جوائز رسمية، خاصةً مع فشل أغنية Beautiful Ghosts (أشباح جميلة) للملحن الموسيقي الفائز بالأوسكار أندرو لويد ويبر، في الترشح لتصفيات أفضل أغنية أصلية في حفل الأوسكار.

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يتناول فيلم "كاتس" قصة مجموعة قطط يتنافسون سويًا للفوز بفرصة الصعود للجنة وعيش حياة أخرى سعيدة.

الفيلم من إخراج توم هوبر صاحبة رائعة "البؤساء"، ومن بطولة إدريس ألبا، جيسون دريلو، جينيفر هادسون، وتايلور سويفت.



