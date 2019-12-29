هيفا وهبي: أقدم أكشن حقيقي في “أشباح أوروبا”

بعد أشهر من التصوير، انتهت النجمة هيفا وهبي من تصوير فيلمها الجديد “أشباح أوروبا” حيث يشارك في البطولة الى جانبها كل من الفنانين أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، اروى جودة وغيرهم، قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري. اخراج محمد حماقي.

وفي مقابلة مع “الاذاعة والتلفزيون” أكدت هيفا ان العمل مختلف ومنذ أن عرض عليها مشروع الفيلم أعجبت بقصته ووجدتها مختلفة عما قدم من قبل، مما جلعها تتحمس للغاية له.

وأشارت هيفا الى انها تدربت كثيراً وأعطت وقتها للعمل والدور والتحضير له، وقالت “كان نفسي من زمان أن أقدم اكشن بطريقة رجالي وحقيقية وليس فقط بنوتة بتضرب”. وتابعت حينما وجدت ذلك في الفيلم تحمست كثيرا له، فهي تقدم أكشن حقيقي في “أشباح أوروبا”. مؤكدة الى أنها تدربت مع “اندرو”، وبعدها تدربت مع كالا، وهو من أهم مخرجي الأكشن في أوروبا، وقدم العديد من الأعمال العالمية مثل fast and furious وo7.

من جهة أخرى، تحيي هيفا حفلين ليلة رأس السنة في القاهرة وتحديداً في فندق JW Marriott Hotel وفي فندق Four Seasons Cairo Nile Plaza بالاضافة الى حفلة ثالثة لصالح شركة مصرية خاصة.