دوقا ساسكس يسجلان مؤسستهما الخيرية المنفصلة عن العائلة المالكة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: سجّل دوقا ساسكس الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ماركل اسم مؤسستهما للأعمال الخيرية "ساسكس رويال" كعلامة تجارية بحسب ما كشفت وثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لمكتب الملكية الفكرية، الذي ذكر أن "ساسكس رويال، مؤسسة دوق ودوقة ساسكس، قدمت الطلب في يونيو حزيران ونُشر في 20 ديسمبر كانون الأول". علماً أن طلب العلامة التجارية يغطي مجموعة واسعة من السلع والخدمات التي تتنوع بين الكتب والملابس والحملات الخيرية

يشار إلى أنهما أطلقا عمل مؤسستهما الخيرية هذا العام لينفصلا عن المؤسسة الملكية للأعمال الخيرية التي تأسست قبل عشرة أعوام، وكان يشاركان فيها دوقي كامبريدج الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون.



