شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول مطرب يتعاون معه إسلام خليل بعد رحيل شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سجل المطرب الشعبي محمود الليثي أغنية جديدة بعنوان "الليلادي" وهي من كلمات إسلام خليل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع الموسيقي زيزو فاروق، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة على يوتيوب.

من ناحية أخرى يستعد محمود الليثي لإحياء 4 حفلات غنائية دفعة واحدة إذ أنه تعاقد على إحياء الحفلات في رأس السنة 2020.

ويبدأ الليثي أولى حفلات مع رامي صبري، ووائل جسار، وثاني حفلاته مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة، ويختتم حفلاته في الزمالك.

كما انتهى الليثي مؤخراً من تسجيل أغنيتين من داخل أحداث فيلم "بنات ثانوي"، الأولى والثانية من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، وإسلام شبيسى.

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فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، ومحمد الشرنوبي، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، بطولة عدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة ،صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكى، وإخراج أحمد البدرى.

تدور قصة فيلم في إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسي، بعد أن اشترط جدهما في وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذي يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

يذكر أن دويتو "سهرانين" لمحمود الليثى وحسام الحسينى تم تصويره فى أمستردام بهولندا وفيينا بالنمسا واستغرق تصويره يومين، بدء تصوير فى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك، وبعد ذلك بتصوير يوم آخر فى فيينا، و كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا، والكليب تم تصويره في شوارع القاهرة بمناطق وسط البلد وأعلى كوبرى قصر النيل وبرج القاهرة، وتأتى الأغنية في إطار سلسلة من الأغنيات الوطنية.