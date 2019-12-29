شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه لكلام ستات: عقيلة راتب أول سندريلا وزينات صدقى تزوجت ضابطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه عددًا من أسرار نجوم الزمن الجميل خلال استضافتها ببرنامج كلام ستات على قناة "ON E" الفضائية اليوم الأحد.

وقالت زينب عبداللاه إنها توصلت خلال سلسلة حوارات "ريحة الحبايب" التى تجاوزت 30 حوارًا أجرتها مع أبناء وأحفاد نجوم الزمن الجميل إلى العديد من الجوانب التى لا يعرفها الجمهور عن هؤلاء النجوم من عمالقة الفن والإنشاد والترتيل والكوميديا والطرب والأدب.

وكان من ضمن المعلومات التى كشفتها الكاتبة الصحفية فى رحلتها التى استمرت مايقرب من عامين للبحث عن أسرار نجوم الزمن الجميل ملابسات زواج الفنانة الكوميدية زينات صدقى من أحد الضباط والجوانب الخافية فى حياتها والمعلومات المغلوطة التى يتم تداولها عنها، بالإضافة إلى العديد من الجوانب الحزينة فى حياة عمالقة الكوميديا بداية من بديع خيرى وحتى علاء ولى الدين.

وذكرت زينب عبد اللاه خلال البرنامج الذى تقدمه شيرهان أبو الحسن وهيدى كرم ونهال عنبر وندا رحمى العديد من المواقف المأساوية والحزينة فى حياة نجوم الكوميديا الذين أضحكونا وهم يسبحون فى الأحزان، ومنهم الفنان عبدالمنعم إبراهيم الذى قدم روائع الكوميديا بينما تعانى زوجته من مرض شرس وتنتظر الموت، وتوفيت تاركة له 4 أطفال أكبرهم 8 سنوات وأصغرهم فى عمر عام، وكذلك وقوف الفنان محمد رضا على المسرح فى نفس اليوم الذى دفن فيه ابنته الوحيدة.

كما كشفت الكاتبة الصحفية زينب عبد اللاه خلال برنامج كلام ستات أن الفنانة الكبيرة عقيلة راتب التى اعتاد أن يراها الجمهور فى أدوار الأم كانت أول سندريلا فى السينما والمسرح وكانت فنانة شاملة تغنى وترقص وتمثل وتقدم استعراضات بعد احترافها الفن فى سن 16 عامًا، كما قامت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز وهى فى سن 5 سنوات.

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وأشارت عبد اللاه إلى أن عقيلة راتب كان له دور كبير فى اكتشاف عدد من نجوم الفن ومنهم محمد فوزى وعماد حمدى.

وتناولت فى حديثها الجوانب التى لا يعرفها الجمهور عن الشيخ محمد رفعت الذى كان بيته مجمع أديان يجتمع فيه أهل الفن والطرب والمشايخ والقساوسة، وكانت ليلى مراد وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب يذهبون إلى بيته للاستماع إلى ترتيله وتعلم المقامات الموسيقية، مشيرة إلى أنه لا تزال هناك 15 ساعة مسجلة بصوت الشيخ رفعت لم تر النور.

كما تحدثت زينب عبداللاه عن حياة الفنانة الكبيرة هند رستم والجوانب التى لا يعرفها أحد عن حياتها، بالإضافة إلى تفاصيل حياة الفنان الكبير محمد عبد المطلب التى كشفها ابنه وخازن أسراره نور محمد عبد المطلب فى أول حوار له حيث هاجر إلى المغرب منذ 30 عامًا، وتواصلت معه الكاتبة ليكشف ما لا يعرفه الجمهور عن حياة والده.

وأشارت زينب عبداللاه إلى أن كتابها "ريحة الحبايب" الذى يصدر قريبا سيضم كل ما توصلت له من أسرار عن نجوم الزمن الجميل.