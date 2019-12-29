شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تعليق طارق الإيبارى بعد مشاركته مع الزعيم فى مسلسل فلانتينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الممثل طارق الابياري، على كتابة تعليق بعد مشاركته في الحلقة الأخيرة من مسلسل "فلانتينو" بطولة النجم الكبير عادل أمام، كضيف شرف ضمن نجوم مسرح مصر، ونشر صورة من كواليس المسلسل بصحبة الزعيم ونجوم مسرحيته وهم محمد عبد الرحمن وعلى ربيع، ومصطفي خاطر.

وكتب الابياري على الصورة التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام " شرف عظيم ليا اني امثل قدام الزعيم الاستاذ الكبير عادل امام لتاني مره و دي من احلي الصور اللي بحبها في حياتي لان فيها الزعيم اللي اتعلمت منه كثير وبعشقه وبعشق اعماله وحبايبي واخواتي اللي بحبهم قوي من قلبي بجد انتوا ناس جميله قوي، وشكرا لأستاذي الغالي المخرج الكبير رامي امام اللي كل ثانيه استمتعت فيها بالشغل مع حضرتك و بإذن الله المسلسل يعجبكوا ڤالنتينو ٢٠٢٠ ، الحمد الله"

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

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نجوم مسرح مصر مع الزعيم

مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كلًا من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.