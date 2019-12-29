شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهورهما معًا.. تعرف على الممثلة الإسرائيلية التي ترتبط بـ آل باتشينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسات مصوري الباباراتزي عدة صور مؤخرًا للنجم آل باتشينو أثناء سيره في شوارع بيفرلي هيلز داخل مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، كما ظهر إلى جانبه صديقته الإسرائيلية الذي يرتبط بها حاليًا.



آل باتشينو وصديقته الاسرائيلية

وفقًا للتقرير المنشور فى موقع ديلي ميل مؤخرًا فإن صديقة آل باتشينو تعرف باسم "ميتال دوهان" وتصغره بفارق سني كبير يصل إلى 35 عامًا، ورغم ذلك إلا أنهما يتمتعان بعلاقة جيدة ما زالت مستمرة منذ بدايتها قبل سنتين خلال عام 2017، وقد أضاف التقرير أنها ممثلة إسرائيلية.

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جدير بالذكر أن النجم آل باتشينو نال خلال الشهر الماضي جائزة جديدة أضافها إلى قائمة إنجازاته خلال مسيرته الفنية، وتتمثل في تتويجه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم"The Irishman"، وذلك بفعاليات ـ"Hollywood Film Awards" لعام 2019، وهو الحفل الذى أقيم فى فندق بيفرلى هيلتون فى بيفرلى هيلز بكاليفورنيا، وقد تركزت عدسات المصورين على النجم الشهير منذ اللحظة الأولى لصعوده على المسرح ليتسلم الجائزة.

وحضر المخرج العالمى مارتن سكورسيزى أيضًا الحفل وهو من قام بتقديم الجائزة لإيما تيلينجر كوسكوف كأفضل منتج بهوليود عن عملها فى فيلم "The Irishman" أيضًا.

على جانب آخر عرض مهرجان القاهرة السينمائى الذى أقيم الشهر الماضي الفيلم الأمريكى TheIrishman (الأيرلندى) كفيلم الافتتاح الدورة الأخيرة للمهرجان، والفيلم من إخراج مارتن سكورسيزى والذى كتبه ستيفن زايليان، من بطولة روبرت دى نيرو فى دور شخصية فرانك شيران، ويعد الفيلم امتداد لقائمة طويلة يشارك فيها النجم روبرت دي نيرو البطولة مع ال باتشينو في عمل فني واحد منذ أن شهد فيلم الأب الروحي علي بزوغ نجمهما كاثنين من أعظم ما قدمت هوليود للعالم.