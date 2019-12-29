شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة رأس السنة تقرب فيلم Jumanji: The Next Level من نصف مليار دولار إيرادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقترب فيلم الإثارة والكوميديا Jumanji: The Next Level، بطولة الفنان العالمى دوين جونسون وكيفين هارت، من تحقيق النصف مليار دولار إيرادات، فى سباق شباك التذاكر بعد ختام الأسبوع الماضى برصيد 425 مليون دولار، ويترقب الكثيرين تخطى الفيلم حاجز النصف مليار دولار مع نهاية عطلة الأسبوع القادمة والتى ستشهد إجازات رأس السنة الميلادية.

ووصلت تكلفة ميزانية فيلم Jumanji: The Next Level، إلى حوالى الـ 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و300 مليون دولار حول العالم.

الفيلم ينتمى لفئة المغامرة والكوميديا، من إنتاج استوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle""، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

ودارت أحداث الجزء الأخير فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن "جومانجى" ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.