شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تستعد لإحياء حفل غنائى فى السعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة ميريام فارس، لإحياء حفل غنائى ضخم، فى المملكة العربية السعودية، يوم 4 يناير المقبل، بمشاركة كل من النجمة الكبيرة أنغام، والفنان عبد الله الرويشد، بمنتزه الثمامة فى العاصمة السعودية الرياض، وكتبت " ميريام " عبر حسابها الرسمي عبر تويتر :" كتير محمسة لالتقي بجمهوري الحبيب بالسعودية للمرّة الثالثة، وهذه المرّة نحنُ على موعد بمنتزه الثمامة البري محمية الملك خالد الملكية يوم السبت ٤ يناير ٢٠٢٠ في السعودية، الرياض".



ميريام فارس

وكانت ميريام فارس، قد أثارت حالة من الجدل وغضب جمهورها عبر مواقع السوشيال ميديا، وذلك بعدما احتضنت معجب سعودي عندما قابلها وجها لوجه في كواليس حفلها الأول في المملكة العربية السعودية ضمان فعاليات موسم الرياض.

Advertisements

ونشرت صفحة ميريام ميوزك، وهي شركة إنتاج مريم الخاصة بها، مقطعا فيديو لها وهي تستقبل الفائزين في تحدي "حبيبى سعودى"، الذي كانت أطلقته قبل حفل بأيام، وكان من بين الفائزين، معجب سعودي، أمطر ميريام بالقبلات والأحضان، وهوالأمرالذي أغضب الجمهور السعودي.

وكتبت ميريام بعد حفلات بالسعودية لأول مرة عبر حسابها الشخصي على تويتر قائلة " تملأني مشاعرلا يمكن للكلمات أن تعطيها حقها في الوصف، فمن لحظة وصولي إلى المملكة العربية السعودية وحتى مغادرتي، كانت مشاعري مليئة بالفرح، والحماس، والاندفاع والنجاح، وهذا كله بفضل المحبة الغامرة والترحيب الحار.

من ناحية أخرى شاركت ميريام فارس في مهرجان الموسيقى "ميدل بيست" والذى امتد على مدار 3 أيام فى النصف الثانى من شهر ديسمبر الجارى.