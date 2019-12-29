شكرا لقرائتكم خبر عن "أرجوك ما تفصلنيش" ألبوم جديد لفرقة MTM وطرحه خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد فرقة "إم تي إم MTM" لتفجير مفاجأتها الغنائية الكبرى، عبر إطلاق ألبومها الجديد "أرجوك ما تفصلنيش"، المقرر ظهوره للنور خلال أيام.





وتدشن MTM عبر الألبوم المنتظر انطلاقة غنائية جديدة تمامًا في رحلتها الممتدة لأكثر من 15 سنة، بتغيير في الشكل الموسيقي الذي تخلط خلاله بين نمط "الراب" و"آر أند بي" و"الهاوس"، وخلطة موسيقية بين روح المزيكا الشرقية والإلكترونيك ميوزيك، وتتولى بنفسها إنتاج الألبوم بالكامل.

واختار ثنائي MTM تاكي ومايكي وصف "مزيكا مش خناقة " كشعار للألبوم الجديد ، في إشارة لازدحام الساحة الغنائية حاليًا بتشابه الأفكار والمحتوى الموسيقي وأغلبها اعتمد على "العنف والرتم الواحد" في محاول من الثنائي لتقديم رؤية موسيقية مغايرة عن المتعارف عليه، ويضم الألبوم في جعبته 8 أغنيات، منها "بطريق" و"مش ندمان" و"شكرًا يا حبايبي".

وحفر اسم "إم تي إم" في أذهان الملايين على مدار سنوات، منذ ظهورها لأول مرة في مطلع الألفينات، بأغنيات "أمي مسافرة" و"كل ليلة بسهر" و"مدرسة الحياة"، واختفت عن الساحة لفترة طويلة حتى عادت بشكل جديد عبر أغنيات "نفس الميعاد" و"اغسل مواعين"، بجانب أغنية "كائن فضائي" مع فرقة مسار إجباري، واقتحمت عالم السينما بقوة عبر أغنية فيلم "هروب اضطراري" للنجم أحمد السقا، ويعقب الألبوم آخر أغانيها "بلبطة"، و"بص كويس" برفقة الفنان كريم محسن.

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وانتهى فريق "إم تى إم" مؤخرًا من تسجيل أغنية "البطريق" على طريقة الفيديو كليب وهى من كلمات وألحان تاكى وتوزيع ممدوح سعد، وتقول: شايف اللى ماشى تايه واللى كاره انه سايق، ومعادى فى المعادى فات منه 10 دقايق، أنا واكل شارب نايم بايت عايش على الطريق، مكتوب عليا أعيش بالتصوير البطىء.

يذكر أن آخر أعمال فريق MTM هى أغنية "كائن فضائى" مع فرقة مسار إجبارى، والتى قدماها على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبوم الفرقة السكندرية الجديدة "الألبوم"، ومن قبلها أغنية "نفس الميعاد" مع المطربة سارة المنذر، وأغنية "خلاويص" مع أبو الليف، وأغنية "بص كويس" مع كريم محسن.