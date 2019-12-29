شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حمدى الميرغنى وعلى ربيع وخاطر وتوتا بعد وقوفهم أمام الزعيم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عدد من نجوم مسرح مصر، عن سعادتهم الشديدة للوقوف أمام الزعيم عادل إمام فى مسلسله الجديد " فلانتينو"، حيث يحل كل من مصطفى خاطر وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن، وحمدي الميرغني ضيوف الحلقة الأخيرة من المسلسل.

وكتب الفنان مصطفى خاطر، قائلا: "أقسم بالله بقالي كتير بحاول أكتب حاجة مش عارف أقول أيه بس أحب أقول إن أنا بحبك يا استاذ عادل وشرف كبير اني أقف جمب حضرتك، شكرًا استاذ رامي إمام وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا".



مصطفى خاطر

وقال الفنان محمد عبد الرحمن: "الضحكة ديه من قلبنا أوي وعمرنا ما بنضحكها غير مع الزعيم عادل إمام بجد شرف عظيم وقوفي معاك للمرة التانية وربنا يخليك لينا ودايما تفضل الزعيم صورة بجد ملهاش وصف من حلاوتها وجمالها".



محمد عبد الرحمن

وكتب الفنان على ربيع، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" معتقدش أن حد يقدر يجمعنا في عمل غير الزعيم عادل إمام.. انتظرونا ضيوف شرف الحلقة الأخيرة والله فرحتك اليوم ده عندي بالدنيا وعن الضحك الي حصل كنت حاسس اني فى مدرسة المشاغبين عادل إمام يعنى الفن المصرى".

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على ربيع

أما الفنان حمدى الميرغنى، قال عبر حسابه على إنستجرام: "الزعيم مش مجرد لقب للأستاذ عادل أمام الزعيم صفة حقيقة يستحقها الأستاذ فهو زعيم للفن المصري والعربي بأكمله أذا أردت معرفة تاريخ الفن المصري عليك دراسة أعمال الأستاذ شرف حقيقي ليا الوقوف أمام الأستاذ اللي بتعلم منه كتير وبستمتع أكتر أنتظروا مسلسل فلانتينو للزعيم إخراج أستاذ رامي أمام المخرج المبدع والأخ الكبير والصديق المحترم رامى إمام رمضان 2020 إن شاء الله دعواتكم".



حمدى الميرغنى

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعي.

مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى بطولته إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيرى، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.