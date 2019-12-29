شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جورميت شودهاري يشارك فى حماية أشجار المانجروف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم بوليوود الشهير جورميت شودهارى يحرص دائما على المشاركة فى الأنشطة الاجتماعية، كذلك الأحداث الخاصة بالبيئة، فظهر جورميت البالغ من العمر 35 عاما بعدد من الصور خلال مشاركته بمبادرة لحماية أشجار المانجروف الطبيعية، وإظهار الاهتمام بالبيئة والتى نظمتها مؤسسة " Walk for Mangroves " فى مومباى بالهند. وشاركت إلى جانب النجم جورميت شودهاري الممثلة الهندية إيشا جوبتا أيضا فى مبادرة حملة التنظيف.

ونشر جورميت شودهاري على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، والتى تضم أكثر من 1.3 مليون شخص عدة صور التقطت له خلال مشاركته بالحملة، وعلق جورميت على الصورقائلا: "لا يوجد أفضل من بداية السنة الجديدة من خلال حماية أشجار المانجروف التى رأيناها عندما نشأنا فى باندرا"، وحصدت الصور سلسلة طويلة من عبارات الإشادات والثناء، كما تم تداول الصور بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "فيس بوك" و"تويتر" و"إنستجرام".

يذكر أن جورميت شودهارى اكتسب شعبية جارفة خلال الأعوام السابقة في الوطن العربي، وذلك بعد أن تم عرض مسلسل "جيت" على عدد من القنوات الفضائية، فتحولت شخصية "مان" التى جسدها جورميت شودهاري لفتي أحلام الفتيات.

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من جهة أخرى قدم جورميت شودهاري عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة التى تنوعت بين أعمال سينمائية وتليفزيونية، ومن أبرزها: " Yaar Mera Rab Warga " و"Khamoshiyan" و" Wajah Tum Ho"، وغيرها.



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