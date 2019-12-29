ريم البارودي تهنئ زينة بعد عرض "الفلوس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
هنأت الفنانة ريم البارودي، صديقتها الفنانة زينة، على نجاح فيلمها الجديد "الفلوس"، الذي طرح مؤخرا بالسينمات.
ونشرت "ريم" صورتين لزينة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "ألف مليون مبروك يا زينة السينما المصرية فيلم الفلوس، إيه شياكتك وحلاوتك دي، سعيدة جدا إني دخلت الفيلم في دولة عربية في عمان، مبروك ألف مبروك".
فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
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