صلاح عبد الله يعلق على صورة أبطال مسرح مصر مع الزعيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان صلاح عبد الله، على التعليق على صورة أبطال مسرح مصر، مع الفنان القدير عادل إمام من كواليس مسلسل "فالنتينو"، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".
وكتب: "توتا وحمدي وخاطر وربيع مع الكبير يا جماعة، ربنا يبارك في صحته وضحكته وعطاؤه وإبداعه، صورة حلوة قوي ومعناها أحلى".
ورد عليه الفنان حمدي الميرغني، قائلاً: "حبيبنا وعمنا، كانت ناقصاك الصورة عشان الحلاوة تزيد".
مسلسل"فالنتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، هادي الجيار، ومن إخراج رامي إمام.
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