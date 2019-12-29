حمدي الميرغني يعلق على صورته مع الزعيم: "الكثير من الفخامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: علق الفنان حمدي الميرغني، عن صورة جمعته بالنجم الكبير عادل إمام، في كواليس مسلسله الجديد "فالنتينو". ونشر "الميرغني" صورة تجمعه بالزعيم وعلي ربيع، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام. Advertisements وكتب: "صورة تحمل الكثير من الفخامة والتاريخ والسعادة، وكواليسها تحمل الأكثر من الضحك والنصائح والإنبهار، إنه الزعيم يا سادة". مسلسل "فالنتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، هادي الجيار، ومن إخراج رامي إمام.



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