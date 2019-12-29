‪بالصور.. تفاصيل مشاركة محمد رمضان في حفل جامع الفنا بمراكش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان محمد رمضان والنجم العالمي ميتر جيمس منذ قليل من المؤتمر الصحفي الخاص بالحفل المقام، في مدينة مراكش المغربية، مساء اليوم الأحد ضمن فعاليات ثالث دورات مهرجان جامع الفنا الموسيقي.

وعن تفاصيل مشاركة رمضان بالحفل، تحدث منظم الحفلات نبيل السويسي لـ"الخليج 365": "استقر الفنان محمد رمضان عقب أخر بروفة أجراها أمس السبت، على تقديم مجموعة من أشهر أغانيه "ومن بينها" موني" و"السلطان"، و"فيرزاتشي"، و"الملك "و"مافيا"، و"نمبر وان"."

وأضاف: "يتولى تصميم وتنفيذ الألعاب النارية الفنان سامي يوسف، وأنضم لنا من المغرب الأستايلست سوانكي والمغربيه مهيتاب، وأقوم بالتنظيم تحت إشراف المنتج محمد محسن جابر، بالتعاون مع المدير التنفيذي ماهي الشوربجي، ومدير الإنتاج يوسف عادل".

وتابع: "ويشارك الفنان محمد رمضان بالحفل مع نخبة من مطربي الراب، ومنهم أمين أمينوكس، والمغربي L7OR، ويوسف أكديم الشهير بلقب LARTISTE، وكذلك الفرنسي DADJU".