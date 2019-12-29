أحمد السقا ينشر صورة جديدة من كواليس "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شارك الفنان أحمد السقا جمهوره بصورة جديدة له، من تصوير أحد مشاهد فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وعلق الفنان أحمد السقا على الصورة :"العنكبوت، إن شاء الله 2020". فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

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