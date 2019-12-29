أحمد حلمي يهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص الفنان أحمد حلمي على تهنئة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده الـ 58، الموافق اليوم 29 ديسمبر الجاري. ونشر حلمي صورة للنقيب، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق :"كل سنة وأنت طيب يانقيبنا ورئيس أكاديمية فنونا يا دكتور أشرف زكي، حقيقي إنسان يعجز عن وصفه اللسان". ويحتفل الدكتور أشرف زكي بعيد ميلاده الـ58، اليوم. وكان أخر أعمال حلمي فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي فؤاد ولطفي لبيب ‏وعبدالرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي‎.‎

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