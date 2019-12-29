هذه رسالة رامي جمال لعام 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان رامي جمال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له ووجه رسالة لعام 2019.

وكتب رامي: "تقول إيه لـ ٢٠١٩؟؟ سلام بقى كفاية مفاجآت كده، اللهم لك الحمد على كل ما مضى اللهم أني في حولك وقوتك في كل ما هو آت".

وأحيا الفنان رامي جمال بالأمس حفلا غنائيا مع الفنان تامر حسني، وكان رامي جمال، بدأ حفله الأول بعد إعلان إصابته بالبهاق، بأغنية "ليالينا"، ثم قدم الشكر لكل شخص دعمه، ليبدأ بعده تامر حسني فقرته الغنائية وخلالها صعد "رامي" إلى المسرح مرة أخرى، ليقدما أغنية "دايب".

