خالد النبوي: "بركب خيل من أيام فيلم المصير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان خالد النبوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة له أثنا تكريمه من نادي الفروسية.
وكتب النبوي: "أشكر الأستاذ رامي إسكندر رئيس نادي الفروسية على إهدائي رمز هذا النادي العظيم، سنين كتير قضيتها بركب خيل هناك من أيام فيلم المصير".
وينتظر النبوي عرض فيله الجديد "يوم وليلة" في دور العرض المصرية في 5 يناير 2020، وعرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو السينمائي، والذي انطلقت 4 أكتوبر الماضي، واستمرت حتى 8 أكتوبر.
كما عُرض الفيلم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي" بالمغرب، والتي انطلقت 18 أكتوبر الماضي، وحاز أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في الفيلم.
"يوم وليلة" تأليف يحيى فكري، إخراج أيمن مكرم، بطولة خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع.
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