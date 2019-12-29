تراند اليوم : تعرف على موعد إنطلاق الموسم الجديد من ” ذا فويس كيدز “

كشف الحساب الخاص ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية ” ذا فويس كيدز ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن موعد إنطلاق أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج والذي يشهد متابعة كبيرة في العالم العربي.

ووفقا للحساب، من المقرر يبدأ الموسم الثالثيوم السبت المقبل الموافق الرابع من شهر يناير ، حيث نشر الحساب مقطع فيديو لمقدمة البرنامج ” ناردين فرج ” وهي تتحدث عن وجود أصوات رائعة في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز .



يذكر أن الموسم الثالث من البرنامج شهد تغيرا في لجنة التحكيم .. حيث حل الفنان عاصي الحلاني بديلا عن الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان محمد حماقي بدلا من الفنان تامر حسني بعد اعتذار النجمين عن عدم المشاركة في البرنامج مع إستمرار الفنانة نانسي عجرم .