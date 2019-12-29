شاهد.. لينا الفيشاوي تنشر صورة غير لائقة وتصدم متابعيها

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة غير لائقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
علقت على الصورة قائلة: أشعر بالسعادة دائمًا في كلامي وصريحة مع نفسي، هذه أنا كحورية البحر عندما كنت في الثامنة منالعمر، يا رفاق أنتم جزء من العالم.
وجاءت التعليقات ما بين النقد والاتفاق، ومن بين التعليقات: دائمًا تطير حرًا، ستكره الكارهين.. لا تحتاج إلى شرح نفسك على الإطلاق، حتىلو قمت بنشر صورة مماثلة في عمرك الحالي.. سواء كنت تبلغ من العمر 8 أو 80 عامًا ، لا تتردد في تقديم جسمك كما تريد.
وأيضًا جاءت بعض التعليقات التي انتقضها ومنها: أنتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص أنتي أحسن من أنك تطلعي بالمنظر دا.
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