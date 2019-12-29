شاهد.. لينا الفيشاوي تنشر صورة غير لائقة وتصدم متابعيها

نشرت لينا أحمد الفيشاوي، صورة غير لائقة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

علقت على الصورة قائلة: أشعر بالسعادة دائمًا في كلامي وصريحة مع نفسي، هذه أنا كحورية البحر عندما كنت في الثامنة من

العمر، يا رفاق أنتم جزء من العالم.

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وجاءت التعليقات ما بين النقد والاتفاق، ومن بين التعليقات: دائمًا تطير حرًا، ستكره الكارهين.. لا تحتاج إلى شرح نفسك على الإطلاق، حتى

لو قمت بنشر صورة مماثلة في عمرك الحالي.. سواء كنت تبلغ من العمر 8 أو 80 عامًا ، لا تتردد في تقديم جسمك كما تريد.

وأيضًا جاءت بعض التعليقات التي انتقضها ومنها: أنتي حلوة وجميلة بس الصورة دي مش حلوة خالص أنتي أحسن من أنك تطلعي بالمنظر دا.