هذا ما طلبته شيرين رضا من دولتها

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الممثلة المصرية ​شيرين رضا​ نداء لدولتها دعتهم فيه للنظر في اصدار قانون للرفق بالحيوان، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "نداء إلي الساده رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء برجاء النظر في إصدار قانون للرفق بالحيوان وإيجاد مأرب وإطعامهم ومنع أذيتهم، الرفق بالحيوان هو مفهوم إنساني غايه في الحساسيه ، فيجب أن نفكر فيما لا يستطيع أن يشتكي أو يعبر عن أوجاعه و ألمه أو جوعه ، رجاء أنسطوا لذلك الأنين".

وقد لاقى هذا المنشور تأييدا واسعا من قبل عدد كبير من المتابعين.

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