سميرة سعيد تكشف عن كواليس تصوير كليب "هليلة"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المغربية ​سميرة سعيد​ صور لها من كواليس تصوير اغنيتها الجديدة "هليلة"، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهرت هذه الصور مدى الإيجابية والعفوية الكبيرة التي تتمتع بهما سميرة سعيد.

أغنية "هليلة" كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب.

الجدير ذكره ان هذه الأغنية تلاقي اصداء ايجابية ورواجا كبيرا بين الجمهور، وهذا ليس من الغريب على سميرة سعيد اذ ان كل اعمالها تأخذ ضجة ونجاح، فـ "هليلة" استطاعت ان تتخطى النصف مليون مشاهدة بأيام قليلة بعد طرحها.

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