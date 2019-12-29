بالفيديو.. هذه الاستعدادات الأخيرة لحفل محمد رمضان في المغرب

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الفنان المصري ​محمد رمضان​في هذه الأثناء لإحياء أول حفل له في المغرب وتحديدا في مراكش. ونشر رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث ظهر فيه يرقص على المسرح ويقوم بالتدريبات اللازمة والنهائية، قبل موعد الحفل الذي من المقرر أن ينطلق مساء اليوم.

يذكر أن المخرج محمد سامي، انتهى من تصوير كليب "رايحين نسهر" وهي الأغنية الجديدة لمحمد رمضان، والمقرر طرحها يوم 1 كانون الثاني المقبل على يوتيوب مع انطلاق العام الجديد. ويحضر الثنائي سامي ورمضان لمفاجأة كبيرة للمتابعين في الكليب، من ناحية الفكرة أو الصورة والديكورات والمضمون.