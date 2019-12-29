بعد انفصاله عن جيسي جي .. تشانينج تاتوم يواعد فتاة أخرى

ميرنا وليد - بيروت - بعد أقلّ من شهر على انفصال النجم الأميركي ​تشانينج تاتوم​ وحبيبته المغنية البريطانية جيسي جي بعد عام على علاقتهما، لجأ تاتوم الى مواعدة فتاة أخرى لنسيان حبيبته السابقة.

ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، أفيد أن تشانينج تاتوم لجأ الى تطبيق خاص للمواعدة من أجل العثور فتاة أخرى ترغب بمواعدته، وكتب في خانة التعريف: "نعم، اعتدت أن أكون راقصَ تعري". ولتعزيز من بروفايله الشخصي، أضاف أغنية Brown Sugar للمغني الأميركي دي أنجيلو.

مع ذلك يبدو أن جيسي تعانيمن هذا الإنفصال فقد نشرت رسالة عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "2019 تقول: هل توفيت أو بعد؟"