وفاة أحد أبطال مسلسل "صراع العروش"

ميرنا وليد - بيروت - توفي الممثل ​أندرو دنبار​، أحد أبطال مسلسل "Game of Thrones" أو "​صراع العروش​" في ليلة عيد الميلاد. واشتهر أندرو دنبار بدوره في المسلسل الذي عمل فيه كممثل بديل للممثل ألفي ألينز، وجسد شخصية "ثيون غراي جوي".

ورحل الممثل أندرو دنبار، في منزله الواقع شرق بلفاست بأيرلندا، وهو في الثلاثينيات من عمره، ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة حتى الآن، ونعت وكالة المواهب الفنية "ذا إكستراز"أندرو دنبار في بيان قائلة: "إننا نشعر بالصدمة والحزن لرحيل أندرو، فقد كان لدينا العديد من الذكريات العزيزة معه خلال السنوات التي عمل فيها معنا، لقد كان متعدد المواهب، لدرجة أننا استطعنا أن نستعين به في عدّة مهمات، وكان مؤديا موهوبا للغاية، وكان محبوبا للغاية، وهو ما كان يدفع شركات الإنتاج لطلبه مرارا وتكرارا".