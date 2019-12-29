جاستين بيبر يشوّق متابعيه ويعلن التواريخ

ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي ​جاستين بيبر​ فضول محبيه ومتابعيه بعدما كشف عن عدة تواريخ مهمة ستحمل مفاجآت عديدة في الفترة المقبلة، إذ نشر جاستن بيبر على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدة تواريخ من دون أن يوضح بيبر الحدث الذي سيحصل فيها، فكتب: "ظهر 31 ديسمبر ... 3 يناير ... ظهر 4 يناير ... #2020 " .

من جهة اخرى، كشف جاستين بيبر مؤخرا عن أنه بصدد إطلاق أغنيته المنفردة الجديدة ستحمل اسم "Yummy" في 3 كانون الثاني 2020، وهي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بجولة غنائية ضخمة في أميركا الشمالية وذلك في صيف 2020.