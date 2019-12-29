ميرنا وليد - بيروت - أثار النجم العالمي جاستين بيبر فضول محبيه ومتابعيه بعدما كشف عن عدة تواريخ مهمة ستحمل مفاجآت عديدة في الفترة المقبلة، إذ نشر جاستن بيبر على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عدة تواريخ من دون أن يوضح بيبر الحدث الذي سيحصل فيها، فكتب: "ظهر 31 ديسمبر ... 3 يناير ... ظهر 4 يناير ... #2020 " .
من جهة اخرى، كشف جاستين بيبر مؤخرا عن أنه بصدد إطلاق أغنيته المنفردة الجديدة ستحمل اسم "Yummy" في 3 كانون الثاني 2020، وهي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد المقرر إطلاقه العام المقبل، وأعلن جاستين بيبر أنه سيقوم بجولة غنائية ضخمة في أميركا الشمالية وذلك في صيف 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستين بيبر يشوّق متابعيه ويعلن التواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.