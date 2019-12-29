تراند اليوم : وفاة شقيقة جورج مايكل بنفس يوم وفاته-تفاصيل

أفادت عدد من وسائل الإعلام البريطانية وفاة شقيقة النجم الراحل جورج مايكل، والتي تدعى ميلاني بانايوتو في نفس يوم رحيل شقيقها المطرب الشهير، الذي يصادف يوم 25 ديسمبر.

وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها إنه تم العثور على جثمان ميلاني بانايوتو في منزلها بواسطة شقيقتها يولندا دون وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، لافتة إلى أنها تلقت البلاغ يوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساءً.

وأشارت الشرطة البريطانية إلى أنه لم يتم الكشف عن سبب الوفاة المفاجئ لـ ميلاني بانايوتو التي رحلت عن عمر يناهز الـ 55 عاما على أن يعلن عنه خلال ساعات.

الجدير بالذكر أن جورج مايكل توفى عن عمر يناهز 53 عامًا في منزله بلندن يوم عيد الكريسماس إثر إصابته في ضعف بعضلة القلب.