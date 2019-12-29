تراند اليوم : الجمهور في صدمة بسبب لوك سيرين عبد النور الجديد-صورة

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديده من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهرت سيرين عبد النور، في الصور بلوك مختلف غير من ملامحها، حيث ظهرت في الصورة بباروكة شعر قصير، وفستانا ذهبيا مكشوفا من الامام.

وتفاعل عدد بير من محبي الفنانة سيرين عبد النور مع الصورة ، وجاءت التعليقات كالتالي : _ “اتصدمت للوهلة الأولى افتكرت ” _ قصيتي شعرك” _ مش معقول شو كيوت” _ ” مين دى ماعرفتكيش”.

يذكر أن أبرز أعمال الفنانة سيرين عبد النور، فيلم “رمضان مبروك ابو العلمين حمودة” والذي شاركت فيه بدور البطولة النسائية أمام الفنان محمد هنيدي.