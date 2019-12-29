تعرف على موعد إنطلاق الموسم الثالث من ” ذا فويس كيدز “

كتب امير فتحي في الأحد 29 ديسمبر 2019 06:53 مساءً - أعلن الحساب الخاص ببرنامج اكتشاف المواهب الغنائية ” ذا فويس كيدز ” على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عن موعد إنطلاق أولى حلقات الموسم الثالث من البرنامج .

والتي من المقرر بدء عرضها يوم السبت المقبل الموافق الرابع من شهر يناير .

حيث نشر الحساب مقطع فيديو لمقدمة البرنامج ” ناردين فرج ” وهي تتحدث عن وجود أصوات رائعة في الموسم الثالث من ذا فويس كيدز .

وجاء في التعليق على مقطع الفيديو : ” مواهب شابة ستغني من جديد على مسرح ” MBC The Voice Kids ” .. ترقبوا الحلقة الأولى السبت 4 يناير الساعة 9:30م بتوقيت السعودية .

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يذكر أن الموسم الثالث من البرنامج شهد تغيرا في لجنة التحكيم .. حيث حل الفنان عاصي الحلاني بديلا عن الفنان العراقي كاظم الساهر والفنان محمد حماقي بدلا من الفنان تامر حسني بعد اعتذار النجمين عن عدم المشاركة في البرنامج مع إستمرار الفنانة نانسي عجرم .