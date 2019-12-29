عزيزة جلال تكشف سبب اعتزالها وعودتها بعد 34 عاما

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد اعتزال استمر لمدة 34 عاما، عادت الفنانة المغربية الكبيرة عزيزة جلال إلى الساحة الفنية من جديد، من خلال حفل غنائي كبير أحيته على خشبة مسرح العلا بالمملكة العربية السعودية، في موسم “شتاء طنطورة”.

وعن سبب اعتزالها طوال هذه السنوات قالت: ” أنا بعدت عشان أسرتي، بس رجعت الحمد لله”، مؤكدة أنها كانت على تواصل دائم مع المعجبين بها ومُحبيها في الوطن العربي، قائلة: “كانوا موجودين معايا في طوال الفترة اللي بعدت فيها”.

أما عن سبب عودتها للساحة الفنية من جديد، أكدت الفنان المغربية أن حب الناس كان الدافع الأكبر لرجوعها لمجال الغناء مرة أخرى.

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وأضافت، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج “مساء dmc”: “أنا كنت عايشة بمحبتهم وكنت بحس إن الأغاني بتاعتي جزء من ذكرياتهم، كانوا بيقولوا لي ارجعي عاوزين نسمعك تاني”.

وتابعت: “الحمد لله كان متواصل معايا الناس الطيبة اللي حبتني طوال السنين اللي فاتت، أنا دائما أقول أن المحبة تصنع أشياء كثيرة، أنا أشكر كل اللي سندوني وكل اللي كانوا معايا”.

وأكملت: “والحمد لله على المحبة المتواصلة والحب اللي لقيته من الناس بعد الحفلة، كل اللي قال كلمة في حقي حلوة، حتى اللي انتقدوا أنا بحب كل الناس، وأنا اتمنى أنهم يقضوا سهرة سعيدة في كل مكان”.