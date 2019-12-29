توم كروز يستخدم طائرات حربية حقيقية في فيلمة الجديد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهر مؤخرا الإعلان الجديد لفيلم توب جن: مافريك – Top Gun: Maverick المنتظر بقوة، خلال الفترة القليلة المقبلة، والذي سيكون من بطولة النجم الأمريكي توم كروز، ويستكمل أحداث الفيلم الأصلي الذي تم عرضه في عام 1986، والأمر المثير في الفيلم القادم هو أنه يحتوي على لقطات حقيقية لكروز أثناء قيادته لطائرة حربية.

وكما هو الحال في معظم أفلام هذا النجم الأمريكي، فإن الإعلان الترويجي يركز بشدة على المجازفات الخطيرة والتدريب المكثف الذي خضع له توم كروز من أجل تقديم مشاهد واقعية ومذهلة في ذات الوقت، وفي هذه الأيام لا يوجد أي ممثل آخر قادر على مجاراة توم كروز في تأدية المشاهد الخطرة، ومن الواضح أيضا أن العمر هو مجرد رقم بالنسبة له، بل يبدو وكأنه يضع حدودا جديدة لنفسه في كل مشروع جديد.

وكان توم كروز، قد أكد سابقاً أن طاقم التمثيل قام بتصوير معظم المشاهد الجوية داخل طائرات حقيقية، لجعل المشاهد أكثر واقعية، وهناك مقطع فيديو يستعرض كواليس تصوير الفيلم، ومن خلاله يمكنكم رؤية كيف تم تصوير هذه المشاهد بالضبط، وهذا يثبت أن توم كروز أكثر من مجرد ممثل سينمائي، بل هو شخص يعشق المغامرة والتطور باستمرار لتعلم مهارات جديدة.

والجدير بالذكر أن الطائرة الحربية التي تظهر في الإعلان الترويجي هي من نوع F/A-18 سوبر هورنيت، وسيتم عرض فيلم Top Gun: Maverick في دور العرض السينمائية خلال شهر يونيو من عام 2020.