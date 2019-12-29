«ذا روك» ينتج تكيلا يدوية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يعرض للنج والممثل الأمريكي دواين جونسون، الملقب بالصخرة، صاحب الـ 47 عاماً، حالياً في السينمات، الجزء الثاني من سلسلة الإثارة Jumanji: The Next Level، والذي نجح في حصد إيرادات وصلت لـ 215 مليون دولارً خلال طرحه منتصف شهر ديسمبر الجاري، في العديد من دول العالم، بعد ان حصد ما يقارب ابـ 72 مليون دولار محلياً في الافتتاحية الأولى.

وكانت تكلفة فيلم Jumanji: The Next Level، قد وصلت إلى حوالى 125 مليون دولار أمريكى، وانقسمت الإيرادات بين 19 مليونا و400 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و52 مليونا و856 ألف دولار حول العالم، وشارك فى بطولة الفيلم عدد من النجوم، أبرزهم دوين جونسون، كارين جيلان، لوبى كانافال، ميس بايل، كيفن هارت، وجاك بلاك، أنضم النجم العالمى نيك جوناس وغيره إلى الجزء الجديد من السلسلة.

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وتدور أحداث الجزء الأخير من العمل فى إطار من الخيال والتشويق، حول 4 طلاب بالمدرسة الثانوية يكتشفون لعبة قديمة تقحمهم داخل الغابة المرتبطة بإعدادات اللعبة ووحدة تحكمها، اللعبة تتجسد فى اختياراتهم التى تقف عليها أنشطتهم، ليدركوا مع الوقت أن “جومانجى” ليست مجرد لعبة، بل تحدٍ للبقاء على قيد الحياة، وعليك أن تُتم اللعبة لنهايتها فتتمكن من العودة إلى عالمك الحقيقى.

وينتمى الفيلم لفئة المغامرة والكوميديا، والعمل من إنتاج أستوديوهات سونى السينمائية، وبلغت تكلفة إنتاج الجزء الأول من السلسلة، الذى طرح تحت اسم Jumanji:Welcome to the Jungle، 90 مليون دولار، وكان من تأليف الثنائى سكوت روزنبرج وريك سومنرز، وإخراج جاك كاسدان، وطرح فى عام 2017.